Сын Мирчи Луческу может возглавить «Шахтер»

Об сообщает румынский журналист Эмануель Рошу.

Razvan Lucescu, Mircea's son, could take over as Shakhtar Donetsk manager at the end of the season. He is now with PAOK in Greece. What a cool story!

— Emanuel Roşu (@Emishor) 23 апреля 2018 г.

В данный момент Луческу-младший является главным тренером греческого клуба ПАОК.