Антон Худобин: «Думаю, „Торонто“ помогли наши ошибки»

Вратарь «Бостона» Антон Худобин заявил, что игроки его команды сами помогли «Торонто» сравнять счет в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ (3-3). Голкипер добавил, что «Мэйпл Ливз» можно победить, показывая только бостонский хоккей с самых первых минут.

— Впечатления от матча у меня остались только положительные, — приводит русская версия официального сайта НХЛ слова Худобина. — Конечно, может, ситуация получилась не совсем удачной. Тем не менее, если ты выходишь на лед, то должен быть на позитиве. Я был абсолютно спокоен (когда вышел на поле вместо Туукка Раска. — Прим. «СЭ»). В такие моменты ты ни о чем не думаешь. Сказали идти на поле — просто встаешь с лавки и идешь. Думаю даже, тут меньше нервов, чем если начинать матч в стартовом составе.

Мы не думаем о том, что там продлевает себе «Торонто». Мы смотрим только на свою игру. Что нам нужно сделать для того, чтобы победить в следующем матче. Думаю, «Торонто» помогли наши ошибки. Я считаю, мы сделали нашу игру не нашей. Поэтому так произошло. У них хорошая, очень вязкая команда. Против хоккеистов «Мэйпл Ливз» трудно играть. Но для того, чтобы побеждать, надо показывать наш хоккей. Так, как мы умеем — с самых первых минут.

Игроки «Торонто» летают на бешеной скорости? Все тут так катаются — что на тренировках, что в игре. Может, в игре чуть посильнее. Но что мне, этого бояться? Прятаться за воротами? Пусть себе бегут. Конечно, своя арена всех нас заряжает правильной энергией. Болельщики у нас очень хорошие, гонят нас вперед. Они очень здорово поддерживают. Атмосфера позитивная на домашней арене.

Решающий матч серии «Торонто» — «Бостон» состоится 26 апреля, начало — в 2.30 по московскому времени.

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