Контакт-центр билетной программы Зимней универсиады 2019 работает уже два месяца

Красноярск, 25 апреля 2018 г. За два месяца работы специалисты контакт-центра по продаже билетов на мероприятия Зимней универсиады-2019 проконсультировали около 250 человек. На горячую линию обращались как жители России, так и иностранцы. Операторы центра свободно общаются на двух языках: русском и английском и имеют сертификаты, подтверждающие уровень владения иностранным языком.

В контакт-центре можно получить информацию о бронировании и способах покупки билетов, а также посадочных местах на трибунах. Кроме того, зрители могут узнать о скидках и льготах для разных категорий граждан, правилах поведения на спортивном объекте, а также об организации парковочных зон и транспортном сообщении в период Студенческих игр.

Добавим, по телефону горячей линии можно не только проконсультироваться по билетной программе, но и при помощи оператора купить билеты. Также приобрести билеты можно и на официальном сайте Зимней универсиады-2019. Заказать билеты на соревнования можно будет и непосредственно во время Студенческих игр — специалисты контакт-центра будут принимать звонки до 12 марта 2019 года включительно.

Отметим, реализация билетов на мероприятия Зимней универсиады-2019 стартовала за год до Студенческих игр — 2 марта 2018 года и ведется поэтапно. На данный момент в продажу поступила часть билетов на соревнования по восьми видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку, хоккею с шайбой, керлингу, сноуборду и фристайлу.

Летом этого года начнутся продажи билетов на соревнования по спортивному ориентированию на лыжах, хоккею с мячом и фигурному катанию на коньках. А главный этап для зрителей стартует осенью 2018 года: в этот период можно будет приобрести билеты на церемонию открытия и закрытия Зимней универсиады-2019, а также на мероприятия культурной программы игр.

В настоящее время продано уже более 7700 билетов. Их приобрели не только жители России, но и граждане США, Канады и других стран. В России лидером по количеству проданных билетов является Красноярский край, за ним идут Москва и города Сибирского федерального округа: Томск, Омск и Новосибирск.

Телефон горячей линии по покупке билетов на Зимнюю универсиаду-2019: 8-800-707-06-19. Контактный-центр работает ежедневно, без перерывов и выходных, с 9:00 до 20:00 по красноярскому времени. Звонок бесплатный.

Дополнительная информация для СМИ:

Галина Прокопьева, главный специалист пресс-службы АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске», тел. : 8-923-153-2019.