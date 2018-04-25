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Владимирские борцы отличились на ковре
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Владимирские борцы отличились на ковре 

ТВ-МИГ 32 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
В Рязани завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Юность России» среди юношей 2003-2004 годов рождения.
Владимирские борцы, представлявшие наш регион на этом первенстве, завоевали золотые награды сразу в нескольких весовых категориях.
Так, чемпионом турнира в весовой категории до 35 килограммов стал Енисей Игнатьев. Егор Андриенко отличился в весе до 48 килограммов, а Даниил Фирсов взял «золото» в супертяжелом весе до 110 килограммов.
Еще трое представителей Владимирской области удостоились серебряных наград первенства — Кирилл Астахин, выступавший в весе до 57 килограммов, Олег Зейналов — до 75 килограммов и Матвей Шевернев — до 85 килограммов.
Отмечу, что эти соревнования являлись отборочными на первенство России. Всего в них участвовало более 200 спортсменов из 15 регионов страны.
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