Владимирские борцы отличились на ковре

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

В Рязани завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Юность России» среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Владимирские борцы, представлявшие наш регион на этом первенстве, завоевали золотые награды сразу в нескольких весовых категориях.

Так, чемпионом турнира в весовой категории до 35 килограммов стал Енисей Игнатьев. Егор Андриенко отличился в весе до 48 килограммов, а Даниил Фирсов взял «золото» в супертяжелом весе до 110 килограммов.

Еще трое представителей Владимирской области удостоились серебряных наград первенства — Кирилл Астахин, выступавший в весе до 57 килограммов, Олег Зейналов — до 75 килограммов и Матвей Шевернев — до 85 килограммов.

Отмечу, что эти соревнования являлись отборочными на первенство России. Всего в них участвовало более 200 спортсменов из 15 регионов страны.