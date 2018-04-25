Шадринец Роман Симахин примет участие в первенстве мира в ЮАР

27 апреля зауральский спортсмен Роман Симахин выйдет на помост в городе Потчефструм в Южной Африке, где стартует чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу (жиму) 2018 года. Уроженец Шадринска, воспитанник тренера Сергея Степаненко , принимает участие в соревнованиях в составе сборной команды России.

— Подготовка идет полным ходом, и осталось совсем немного времени, когда мы увидим ее плоды. Могу сказать только, что все планы были выполнены и теперь осталось донести форму до помоста. Уверен, смогу показать лучший результат в сезоне! Поражение на первенстве России 2018 многому меня научило и замотивировало на новые цели и вершины. Долгий перелет в ЮАР немного пугает, но, с другой стороны, экзотичность — это то, что нам нужно! Всегда мечтал посетить Африканский континент и очень рад, что мне выпал такой прекрасный шанс, — приводит слова спортсмена пресс-служба управления спорта и физкультуры области.

В прошлом году Роман стал победителем первенства мира по жиму лежа в категории до 120 кг. Он также завоевал бронзовую медаль первенства мира среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по пауэрлифтингу в США. Зауралец поднял в приседаниях со штангой 320 кг, в становой тяге — 250 кг, в жиме лежа — 290 кг. Этот результат стал континентальным рекордом среди юниоров до 23 лет. Симахин завоевал тем самым малое золото в отдельном движении. Набрав сумму 860 кг, Роман Симахин завоевал бронзовую медаль первенства мира, уступив лишь спортсменам из Украины и Китая.

Посмотреть выступление вы можете по ссылке 27 апреля в 13:00 по местному времени.