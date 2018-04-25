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СМИ: «Барселона» намерена купить Маркоса Алонсо
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СМИ: «Барселона» намерена купить Маркоса Алонсо 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Goal. По информации источника, каталонцы рассматривают игрока обороны «синих» в качестве потенциальной замены Жерару Пике, которому в феврале 2019 года исполнится 32 года.
Отмечается, что воспитанник "Реала" не играл в центре обороны с 2016 года, когда перешел из «Фиорентины» в «Челси».
Напомним, контракт Алонсо с английским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 35 миллионов евро. В сезоне-2017/18 защитник принял участие в 43 матчах, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи. Ассоциация футболистов-профессионалов Англии (PFA) включила его в символическую сборную.
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