Ещё
Алкоголь в стеклянной таре запретят в дни ЧМ-2018 в ряде мест Ростова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алкоголь в стеклянной таре запретят в дни ЧМ-2018 в ряде мест Ростова 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Запрет на продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре введут в дни чемпионата мира по футболу 2018 года в ряде мест Ростова-на-Дону.
Согласно информации из официальных источников, продавать и употреблять спиртные напитки в бутылках из стекла запретят на стадионах «Ростов-Арена», «Локомотив», «Олимп-2», СКА и «Труд», железнодорожных и автовокзалах, а также на Театральной площади.
В настоящее время изготовлены схемы границ территорий, на которых будет действовать запрет на алкоголь.
В пределах этих территорий организован сплошной мониторинг объектов торговли и общепита, занимающихся продажей спиртного.
Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в донской столице 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.
АиФ Ростов: последние новости
Будут ли казаки участвовать в охране порядка на ЧМ-2018 по футболу? Почему поезд Ростов-на-Дону -Москва отменят во время ЧМ по футболу? Мотопробег «Дороги Победы – на Берлин 2018» пройдет по Ростовской области
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение