Алкоголь в стеклянной таре запретят в дни ЧМ-2018 в ряде мест Ростова

Запрет на продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре введут в дни чемпионата мира по футболу 2018 года в ряде мест Ростова-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, продавать и употреблять спиртные напитки в бутылках из стекла запретят на стадионах «Ростов-Арена», «Локомотив», «Олимп-2», СКА и «Труд», железнодорожных и автовокзалах, а также на Театральной площади.

В настоящее время изготовлены схемы границ территорий, на которых будет действовать запрет на алкоголь.

В пределах этих территорий организован сплошной мониторинг объектов торговли и общепита, занимающихся продажей спиртного.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в донской столице 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.