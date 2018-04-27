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Полеты дронов над Ростовом будут запрещены во время ЧМ-2018
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Полеты дронов над Ростовом будут запрещены во время ЧМ-2018 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Ростовлайф
Во время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 в Ростовской области будет введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает RostovGazeta со ссылкой на администрацию Пятигорска.
«Во время проведения соревнований над городами, принимающими ЧМ, введут запрет на беспилотники. ЧМ состоится с 14 июня по 15 июля», — следует из сообщения.
В городах, где проводится чемпионат, будут действовать повышенные меры безопасности. Также, согласно закону, беспилотники, взлетная масса которых составляет более 30 килограммов, необходимо регистрировать.
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