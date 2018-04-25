Молдавский клуб «Дачия» подозревается в организации договорных матчей

Полиция Молдавии провела обыски в офисе футбольного клуба «Дачия» в связи с подозрением в организации договорных матчей, а также в отмывании денег. Бывший президент клуба Адлан Шишханов подозревается в организации матчей с фиксированным результатом.

По сообщению правоохранительных органов Молдавии, игроки «Дачии» ежемесячно получали дополнительные выплаты в размере от $ 800 до $ 10 тыс. В ходе рейдов по домам игроков и сотрудников клуба полиция обнаружила доказательства черновой бухгалтерии.

Руководство клуба выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения.