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Молдавский клуб «Дачия» подозревается в организации договорных матчей
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Молдавский клуб «Дачия» подозревается в организации договорных матчей 

Чемпионат.com 1 час назад
Полиция Молдавии провела обыски в офисе футбольного клуба «Дачия» в связи с подозрением в организации договорных матчей, а также в отмывании денег. Бывший президент клуба Адлан Шишханов подозревается в организации матчей с фиксированным результатом.
По сообщению правоохранительных органов Молдавии, игроки «Дачии» ежемесячно получали дополнительные выплаты в размере от $ 800 до $ 10 тыс. В ходе рейдов по домам игроков и сотрудников клуба полиция обнаружила доказательства черновой бухгалтерии.
Руководство клуба выступило с заявлением, в котором отвергло обвинения.
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