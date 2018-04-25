Спортдайджест: рекордный переход через Альпы и забег мужчин на шпильках

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева подготовила мини-обзор самых интересных новостей из мира силы и грации.

Пересечь Альпы с запада на восток, от Вены до Ниццы на лыжах и пешком. Почти полвека повторить подобное не удавалось никому в мире. И вот группа из пяти человек достигла конечной точки маршрута, причем за рекордные 36 дней. Столь амбициозную задачу сумела решить международная команда профессиональных спортсменов.

Общая протяженность маршрута составила 1721 километр, а суммарная высота восхождений оказалась без малого 90 тысяч метров. Все это далеко не в идеальных погодных условиях. К примеру, из-за сильного ветра экспедиции пришлось отказаться от покорения Монблана.

Погодные условия стали настоящей проблемой и для другой экстремальной экспедиции — на Северный полюс. Эта команда была составлена исключительно из женщин. Ни одна из них ранее не совершала столь длительные переходы на лыжах. Однако за минувшую неделю они смогли преодолеть 82 километра по снежной пустыне. И не без приключений. Льдина, на которой ночевали спортсменки, откололась и переместилась на пять километров. Утром отважным женщинам пришлось заново прокладывать маршрут до вершины мира.

Мужчины тоже любят самоутверждаться. Иногда довольно необычным способом. Например, во Флориде сотни представителей сильного пола встали на каблуки. Это был традиционный забег в курортном городке Ки-Уэст. Хотя организаторы и постарались сделать трассу максимально сложной, некоторые участники на удивление весьма неплохо справлялись с поставленной задачей. Но лишь самые стойкие и упорные сумели добраться до финиша, не потеряв при этом шпилек и не переломав себе ноги. В этом году соревнования собрали рекордное количество зрителей. Почти полторы тысячи болельщиков поддерживали участников шуточного забега.

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