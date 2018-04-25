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Во время матчей ЧМ-2018 поезда на МЦК будут ходить чаще
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Во время матчей ЧМ-2018 поезда на МЦК будут ходить чаще 

Российская Газета 1 час назад
Во время матчей Чемпионата мира на МЦК могут сократить интервалы между «Ласточками». В РЖД прорабатывают особый график для поездов.
"Мы понимаем, что число пассажиров и нагрузка на ТПУ «Лужники» вырастет, поэтому наша задача обеспечить комфортную поездку болельщиков и гостей, удобный вход и выход из ТПУ", — сообщили «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги.
Скорее всего, во время и после матчей МЦК будет работать по графику, похожему на тот, который был введен во время тестового матча в Лужниках в марте. Тогда железнодорожники раньше обычного ввели «часпиковый» интервал, когда «Ласточки» приходят раз в пять минут, и действовал он дольше. Также на станции после матча на два часа открывали турникеты на «вход».
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