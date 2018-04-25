Партию кокаина из Южной Америки на $160 млн изъяли китайские полицейские

В Китае полицейские изъяли партию кокаина весом 1,3 тонны. Груз привезли из Латинской Америки. Обнаружили его на юго‐востоке страны, в провинции Гуандун. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным департамента общественной безопасности провинции, партию наркотиков отгрузили в порту Шаньвэя. Ее стоимость равняется приблизительно 160 миллионам долларов.

Из какого именно государства привезли кокаин, информации нет. Неизвестен и тот факт, собирались ли продавать наркотики в самом Китае или намеревались переправить их куда-либо еще.

Расследование, имеющее отношение к перехвату партии кокаина, начали еще летом 2017 года. В ходе проведенной операции сотрудники полиции задержали 10 человек в Шэньчжэне. Ими оказались преимущественно выходцы из Гонконга.

В аэропорту Рио-де-Жанейро таможенники решили проверить прибывший из Китая груз, который задержали еще год назад. В нем были обнаружены порядка 100 килограммов героина и около 50 килограммов взрывчатки.