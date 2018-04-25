Останки двоих погибших на войне солдат из Башкирии найдены под Псковом

12 и 13 апреля участники псковского поискового отряда «Забытый батальон» в Себежском районе области обнаружили останки троих солдат, двое из них оказались с медальонами, по которым определили, что это были уроженцы Башкирии. Об этом сообщает на своей странице в соцсети командир отряда Владимир Бумаков.

Траншея, в которой велись раскопки, была обнаружена в пятидесяти метрах от бетонного забора таможенного терминала, в километре от границы с Латвией. Останки троих погибших найдены в этой траншее.

Погибшими оказались Парьев Василий Данилович, 1911 года рождения, и Резанцов Иван Иванович, 1911 года рождения. Оба из Кугарчинского района Башкирии. Медальон еще одного погибшего, по которому удалось бы опознать человека, найти не удалось, так как снаряда попал прямо в его участок траншеи. Вполне вероятно, что это тоже мог быть уроженец нашей республики, так как 170-ый стрелковый батальон, в составе которого служили бойцы, был сформирован в Башкирии.

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Как пишет Владимир Бумаков, погибли солдаты 5 июля 1941 года. В тот день 391 полк 170 стрелковой дивизии «вкопался в склоны длинной холмистой гряды на западной окраине приграничной деревеньки Заситино и отбивал яростные атаки наступавших фашистов из элитной дивизии СС „Мертвая голова“.

Когда на передний край наших траншей начали падать тяжелые снаряды вражеской артиллерии и стало понятно, что жить пехоте в окопах осталось считанные минуты, командование полка приняло решение отвести основную часть личного состава на вторую и третью линию обороны уже непосредственно в самой деревне Заситино. „Но кто-то должен был остаться в передовых траншеях и прикрывать отход товарищей…“

По словам Бумакова, уже удалось установить связь с дочерью Василия Даниловича Парьева, ей сейчас 85 лет.

Момент вскрытия медальона: