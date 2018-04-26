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Поисковики из Башкирии ищут останки бойцов в Ленинградской области
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Поисковики из Башкирии ищут останки бойцов в Ленинградской области 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Ленинградской области несколько поисковых отрядов участвуют в экспедициях и раскопках. Ищут останки тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.
Поисковикам из Башкирии достался Кировский район Ленинградской области. Среди добровольцев — жители Уфы, Ишимбая, Салавата, Мелеуза и других городов. Одновременно с «Вороново» стартовали еще три экспедиции, в которых также участвуют жители Башкирии — «Волховский фронт», «Кириши» и «Сталинград».
— Также уже ведут поиск на местах боев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Ростовской и Липецкой областях отряды из Уфы, Стерлитамака и Туймазинского района, — пояснил руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» Владимир Волков.
Добровольцы нередко находят кости солдат, а также амуницию — жетоны, значки, по которым устанавливают личность погибшего и отправляют останки живым родственникам бойца. Недавно Поисковый отряд «Д. О. Н» обнаружил в Смоленской области останки 26 солдат, среди которых оказался и красноармеец из Башкирии.
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