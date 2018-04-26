Поисковики из Башкирии ищут останки бойцов в Ленинградской области

В Ленинградской области несколько поисковых отрядов участвуют в экспедициях и раскопках. Ищут останки тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

Поисковикам из Башкирии достался Кировский район Ленинградской области. Среди добровольцев — жители Уфы, Ишимбая, Салавата, Мелеуза и других городов. Одновременно с «Вороново» стартовали еще три экспедиции, в которых также участвуют жители Башкирии — «Волховский фронт», «Кириши» и «Сталинград».

— Также уже ведут поиск на местах боев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Ростовской и Липецкой областях отряды из Уфы, Стерлитамака и Туймазинского района, — пояснил руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» Владимир Волков

Добровольцы нередко находят кости солдат, а также амуницию — жетоны, значки, по которым устанавливают личность погибшего и отправляют останки живым родственникам бойца. Недавно Поисковый отряд «Д. О. Н» обнаружил в Смоленской области останки 26 солдат, среди которых оказался и красноармеец из Башкирии.