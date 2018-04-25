Георгиевские ленты начали раздавать прохожим в Дагестане

Георгиевские ленты начали раздавать прохожим в ДагестанеВсероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Дагестане, охватив несколько городов.

Группа волонтеров, состоящая из студентов и школьников, раздавала георгиевские ленты прохожим, помимо этого они разъясняли людям, что подразумевает под собой георгиевская лента и прилагали к ней брошюру с описанием.

Представитель пресс-службы Министерства по делам молодежи рассказала подробности акции: «В Махачкале более ста волонтёров начали раздачу лент с парка Ленинского комсомола. Общее число лент, которые необходимо раздать, это 5 тысяч. Раздавать ленты будут вплоть до 9 мая. То же самое касается и других городов».

Если есть желающие стать волонтерами по раздаче георгиевских лент, то необходимо обратиться в министерство по делам молодежи РД.