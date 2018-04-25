Билялетдинов похвалил Маркова за «неоценимую работу в команде»

«Насколько Марков помог молодым ребятам? Это бесценная работа. Это не какая-то показуха, а естественный пример. Ребята видели, как человек, поигравший столько лет в НХЛ, держит себя. Как он готовится к тренировкам и играет. Он очень много делает для нашей молодежи.

Почему в плей-офф он набрал меньше очков? Я на очки вообще никогда не смотрю. Забил, отдал — это для вас важно. Я вижу, что он делает. Марков — неоценимый игрок», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

«Гарипов? Большая заслуга Сергея Абрамова . Он воспитал этого вратаря. Это заслуга и Эмиля. Он смог после неудачных матчей исправить игру. Я рад, что он как спортсмен преодолел барьер. Это заслуга и команды, которая покаталась и сделала много блоков.

Я всегда защищал и буду защищать своих игроков. Я их знаю. Не все получается, но с отдачей у них все в порядке», — добавил тренер.