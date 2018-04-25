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Билялетдинов похвалил Маркова за «неоценимую работу в команде»
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Билялетдинов похвалил Маркова за «неоценимую работу в команде» 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил вклад защитника Андрея Маркова в победу команды в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (4-1).
«Насколько Марков помог молодым ребятам? Это бесценная работа. Это не какая-то показуха, а естественный пример. Ребята видели, как человек, поигравший столько лет в НХЛ, держит себя. Как он готовится к тренировкам и играет. Он очень много делает для нашей молодежи.
Почему в плей-офф он набрал меньше очков? Я на очки вообще никогда не смотрю. Забил, отдал — это для вас важно. Я вижу, что он делает. Марков — неоценимый игрок», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
«Гарипов? Большая заслуга Сергея Абрамова. Он воспитал этого вратаря. Это заслуга и Эмиля. Он смог после неудачных матчей исправить игру. Я рад, что он как спортсмен преодолел барьер. Это заслуга и команды, которая покаталась и сделала много блоков.
Я всегда защищал и буду защищать своих игроков. Я их знаю. Не все получается, но с отдачей у них все в порядке», — добавил тренер.
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