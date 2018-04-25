Бельгийцы провели турнир на призы Бувайсара Сайтиева

Бельгийцы провели турнир на призы Бувайсара СайтиеваМеждународный турнир по вольной борьбе на призы олимпийских чемпионов Бувайсара и Адама Сайтиевых состоялся 21-23 апреля в бельгийском городе Кельмис.

Турнир учрежден уроженцем Дагестана Исой Гамбулатовым и проводится в третий раз. Содействие в его проведении оказывает Фонд братьев Сайтиевых, бельгийская королевская федерация борьбы и Министерство спорта Восточной Бельгии.

Участниками турнира стали порядка 200 вольников-юношей из 12 стран. Отличились на соревнованиях и дагестанские вольники, представляющие хасавюртовскую спортшколу имени Сайтиевых.

Золотые медали в активе Мухамада Дадаева (41 кг), Ислама Сайдулбаталова (45 кг) и Саида Хункерова (51 кг). Второе место занял Муталиев Умар (70 кг).

Самый ценный приз турнира достался чемпиону в весовой категории до 74 кг, в которой в свое время выступал Бувайсар Сайтиев

Победителем здесь стал чеченский борец из Иордании Арзо Исаков. Награду атлету вручил лично Бувайсар Сайтиев.