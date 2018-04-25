Ещё
Бельгийцы провели турнир на призы Бувайсара Сайтиева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бельгийцы провели турнир на призы Бувайсара Сайтиева 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Бельгийцы провели турнир на призы Бувайсара СайтиеваМеждународный турнир по вольной борьбе на призы олимпийских чемпионов Бувайсара и Адама Сайтиевых состоялся 21-23 апреля в бельгийском городе Кельмис.
Турнир учрежден уроженцем Дагестана Исой Гамбулатовым и проводится в третий раз. Содействие в его проведении оказывает Фонд братьев Сайтиевых, бельгийская королевская федерация борьбы и Министерство спорта Восточной Бельгии.
Участниками турнира стали порядка 200 вольников-юношей из 12 стран. Отличились на соревнованиях и дагестанские вольники, представляющие хасавюртовскую спортшколу имени Сайтиевых.
Золотые медали в активе Мухамада Дадаева (41 кг), Ислама Сайдулбаталова (45 кг) и Саида Хункерова (51 кг). Второе место занял Муталиев Умар (70 кг).
Самый ценный приз турнира достался чемпиону в весовой категории до 74 кг, в которой в свое время выступал Бувайсар Сайтиев.
Победителем здесь стал чеченский борец из Иордании Арзо Исаков. Награду атлету вручил лично Бувайсар Сайтиев.
Mirmol.ru: последние новости
Минкультуры Дагестана готовит масштабную программу на чемпионат Европы Памяти спортивного журналиста Наби Алекберова посвятили футбольный турнир За победу в финале игры «Начинающий фермер» будут бороться студенты из Дагестана
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение