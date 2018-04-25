«Сперс» в межсезонье проведут встречу с Ленардом, чтобы прояснить планы на будущее

Как сообщает ESPN, стороны обсудят сложившуюся ситуацию и возможность дальнейшего сотрудничества.

Ленард в нынешнем сезоне провел всего 9 матчей из-за проблем с бедром. Техасцы рассчитывали на возвращение звездного форварда, но он предпочел не рисковать здоровьем и восстанавливался преимущественно отдельно от команды.

Ленард в межсезонье-2018 может получить от «Сперс» самый крупный максимальный контракт на 219 миллионов долларов. Итоговое решение должны принимать владельцы клуба Питер и Джулианна Холты. Ситуация осложняется тем, что они на данном этапе занимаются бракоразводным процессом.