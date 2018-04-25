Ещё
«Сперс» в межсезонье проведут встречу с Ленардом, чтобы прояснить планы на будущее
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сперс» в межсезонье проведут встречу с Ленардом, чтобы прояснить планы на будущее 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает ESPN, стороны обсудят сложившуюся ситуацию и возможность дальнейшего сотрудничества.
Ленард в нынешнем сезоне провел всего 9 матчей из-за проблем с бедром. Техасцы рассчитывали на возвращение звездного форварда, но он предпочел не рисковать здоровьем и восстанавливался преимущественно отдельно от команды.
Ленард в межсезонье-2018 может получить от «Сперс» самый крупный максимальный контракт на 219 миллионов долларов. Итоговое решение должны принимать владельцы клуба Питер и Джулианна Холты. Ситуация осложняется тем, что они на данном этапе занимаются бракоразводным процессом.
Советский спорт: последние новости
Владимир Брынзак: Убеждаем Джиму, что завершать карьеру сейчас неразумно Йоахим Лев отказался возглавить "Арсенал" Словак Санитра продолжит тренировать мужскую сборную Украины
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду31
Казелина поразила фотографиями с отдыха25
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото8
Российская гимнастка покорила весь мир
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение