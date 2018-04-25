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Юпп Хайнкес: Хамес здорово прибавил и стал ключевым игроком «Баварии»
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Юпп Хайнкес: Хамес здорово прибавил и стал ключевым игроком «Баварии» 

Советский спорт 1 час назад
— У меня отличные воспоминания о Лиге чемпионов, например, о матче 1998 года в Амстердаме против «Ювентуса». Это было фантастическое чувство: звучит финальный свисток, и «Реал» впервые за 32 года становится чемпионом Европы.
В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким как Кройфф и Липпи. Что касается Зидана, то мне очень нравится, как «Реал» играет под его руководством.
Хамес в этом году здорово прибавил и стал ключевым игроком нашей команды. Он очень изобретателен, и мне кажется, что в Мюнхене он чувствует себя как дома.
Большие клубы должны как-то справляться с травмами таких значимых игроков, как Видаль. Это футболист мирового класса. Ситуация обидная, ведь он мечтает выиграть Лигу чемпионов. Команда будет биться за него.
Я не менял стиль управления командой. У нас собраны самые разные игроки с разными характерами. Думаю, это одна из моих сильнейших сторон — умение руководить этими футболистами.
Даже 36-летнего игрока нужно направлять, хвалить, подбадривать. У нас в команде фантастическая атмосфера и сильный командный дух. Только с таким настроем можно добиться победы, и это вселяет в меня оптимизм. Благодаря решительному настрою можно свернуть горы, — сказал Хайнкес.
Матч «Бавария» — «Реал» начнется 25 апреля в 21:45 по московскому времени.
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