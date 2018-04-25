Юпп Хайнкес: Хамес здорово прибавил и стал ключевым игроком «Баварии»

— У меня отличные воспоминания о Лиге чемпионов, например, о матче 1998 года в Амстердаме против «Ювентуса». Это было фантастическое чувство: звучит финальный свисток, и «Реал» впервые за 32 года становится чемпионом Европы.

В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким как Кройфф и Липпи. Что касается Зидана, то мне очень нравится, как «Реал» играет под его руководством.

Хамес в этом году здорово прибавил и стал ключевым игроком нашей команды. Он очень изобретателен, и мне кажется, что в Мюнхене он чувствует себя как дома.

Большие клубы должны как-то справляться с травмами таких значимых игроков, как Видаль. Это футболист мирового класса. Ситуация обидная, ведь он мечтает выиграть Лигу чемпионов. Команда будет биться за него.

Я не менял стиль управления командой. У нас собраны самые разные игроки с разными характерами. Думаю, это одна из моих сильнейших сторон — умение руководить этими футболистами.

Даже 36-летнего игрока нужно направлять, хвалить, подбадривать. У нас в команде фантастическая атмосфера и сильный командный дух. Только с таким настроем можно добиться победы, и это вселяет в меня оптимизм. Благодаря решительному настрою можно свернуть горы, — сказал Хайнкес.

Матч «Бавария» — «Реал» начнется 25 апреля в 21:45 по московскому времени.