«Дачия» подозревается в организации договорных матчей

Полиция Молдавии провела обыски в офисе действующего вице-чемпиона страны «Дачии» из-за подозрений в организации договорных матчей, сообщает crimemoldova.com. В организации «подозрительных» игр подозревается экс-президент клуба Адлан Шишханов, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Кроме того, нынешнему руководству «Дачии» вменяется уклонение от уплаты налогов, ведение теневой бухгалтерии и выплата «серой» зарплаты игрокам.

По данным правоохранительных органов Молдавии, футболисты команды из Кишенева ежемесячно получали до 10 тысяч долларов сверх сумм, указанных в их контрактах. Во время обысков в домах игроков и работников клуба полицией были обнаружены доказательства черновой бухгалтерии.

Руководство «Дачии», в свою очередь, отрицает все обвинения.