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«Дачия» подозревается в организации договорных матчей
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«Дачия» подозревается в организации договорных матчей 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полиция Молдавии провела обыски в офисе действующего вице-чемпиона страны «Дачии» из-за подозрений в организации договорных матчей, сообщает crimemoldova.com. В организации «подозрительных» игр подозревается экс-президент клуба Адлан Шишханов, ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Кроме того, нынешнему руководству «Дачии» вменяется уклонение от уплаты налогов, ведение теневой бухгалтерии и выплата «серой» зарплаты игрокам.
По данным правоохранительных органов Молдавии, футболисты команды из Кишенева ежемесячно получали до 10 тысяч долларов сверх сумм, указанных в их контрактах. Во время обысков в домах игроков и работников клуба полицией были обнаружены доказательства черновой бухгалтерии.
Руководство «Дачии», в свою очередь, отрицает все обвинения.
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