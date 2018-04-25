СМИ: Канье Уэст уходит из традиционного музыкального бизнеса

Рэпер Канье Уэст ушел от своего менеджера Скутера Брауна, также работающего с Джастином Бибером , пишет NME.

В прошлом месяце Канье также покинул другого своего менеджера — Извора Зивковича, с которым сотрудничал с 2010 года. По словам осведомленных источников, Канье хочет покинуть «традиционный музыкальный бизнес» и позвал Скутера Брауна вместе с командой работать только на него. Однако менеджер Бибера отказался, сославшись на свои деловые обязательства.

Скутер Браун открыл миру Джастина Бибера, когда тому было всего 12 лет, и ответственен за его головокружительную музыкальную карьеру.

Ранее Канье Уэст анонсировал выход сразу двух новых альбомов.