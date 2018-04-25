Матч в Сталинграде: мифы и факты

О знаменитой игре, вошедшей в историю как матч «На руинах Сталинграда», написано немало. Но где правда, а где вымысел? Сбрасывали ли мяч с самолета? Был ли в небе Покрышкин? И как, в конце концов, правильно называть эту игру? Welcome2018.com выяснил ответы на эти и многие другие вопросы.

В День Победы, 9 мая 2018 года, на «Волгоград-Арене», стадионе Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, состоится финальный матч Кубка России. 75 лет назад, в мае 1943 года, после Сталинградской битвы, в разрушенном войной городе тоже играли в футбол. Команда «Динамо»принимала столичный "Спартак" и победила со счетом 1:0. Встреча вошла в историю как матч «На руинах Сталинграда».

Об игре, которая прошла 2 мая 1943-го, написано много. Помимо публикаций в СМИ, есть воспоминания участников игры, в 2008-м роман «Москва — Сталинград», написанный о матче Дмитрием Рогачевым, получил Большую литературную премию России. События военных лет обросли художественным вымыслом и легендами. Welcome2018.com еще раз сопоставил факты и мифы о той встрече.

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