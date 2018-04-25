Golden toys: «Рауш стоит гораздо больше суммы, которую должно заплатить „Динамо“»

Британская компания GOLDEN TOYS LLP, которая помогла «Динамо» оформить переход футболиста Константина Рауша из «Кельна» зимой 2018 года, выступила с заявлением для СМИ, в котором отрицает какие-либо связи с бывшим генеральным директором клуба Евгением Муравьевым , которого подозревают в коррупции.

«Компания Golden toys LLP была создана в 2017 году. Партнер компании является одним из немногих аккредитованных посредников РФС . Компания и все ее операции находятся под контролем РФС. Только такие организации имеют право заключать соглашения с клубами и футболистами.

Golden toys LLP в первую очередь сотрудничает с крупными и значимыми зарубежными агентствами, которые не планируют получать аккредитацию РФС в силу ограниченности рынка, сложности получения всех разрешений, существенности затрат на приобретение и поддержание аккредитации. Партнеры компании объединили свои знания, опыт и связи для работы в шоу-бизнесе. Спорт является частью шоу-бизнеса, и мы намерены расширять это направление.

Касаемо сделки по переходу Константина Рауша, то клуб дал поручение договориться как с ФК «Кельн», так и с самим футболистом. В проведении сделки мы сотрудничали с ведущими мировыми спортивными агентствами. Контракт Константина с ФК «Кельн» предусматривал отступные для российских клубов (6 млн евро), значительно превышающие суммарные затраты ФК «Динамо» на приобретение игрока с учетом агентской выплаты. Убедить «Кельн» продать игрока именно сейчас и за сумму намного ниже предусмотренной контрактом — это наша работа, которую мы выполнили и за которую, естественно, выплачивается вознаграждение. В результате клуб получил на заранее согласованных условиях успешного игрока высокого уровня. Футболист, проведший 28 матчей в сезоне в команде Бундеслиги, занявшей пятое место (2016-2017), стоит гораздо больше, чем та сумма, которую теперь должно заплатить «Динамо». Константин — единственный на настоящий момент футболист сборной России в составе «Динамо».

Со стороны руководства и тренерского штаба Динамо нам сообщили, что трансфер и все его финансовые параметры обсуждались в присутствии и Алексея Смертина , и Председателя общества, которые лично одобрили сделку и торопили с ее осуществлением.

Информация, что наша компания каким-либо образом связана с бывшим генеральным директором клуба, также не соответствует действительности, как и заявления, о том, что Константин никогда не слышал и не видел агентов, действовавших со стороны «Динамо» при его переходе. Отвечающий за наше футбольное направление, Дмитрий Студеникин не только присутствовал и участвовал в переговорах, но и продолжает помогать Константину сейчас. Мы открыто сотрудничаем с МВД , партнер компании, Студеникин, уже дал всю необходимую информацию по интересовавшим вопросам. Все работники клуба, участвовавшие в переговорах, также могут сообщить о роли нашей компании.

12 апреля, на следующий день после назначения нового генерального директора, мы направили официальное письмо в клуб, напомнили о невыполненных клубом обязательствах и предложили встретиться. Пока ответа так и не получили. Обращение в Палату по разрешению споров в РФС в качестве следующего шага возможно, если мы не увидим добросовестных действий клуба. Просим руководителей клуба урегулировать вопрос мирным путем в кратчайшие сроки.

Хотим отдельно обратить внимание СМИ на необходимость объективно и предельно корректно описывать деятельности нашей компании и за всей информации обращаться непосредственно к нам».