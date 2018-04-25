Смотрины для Ткачева и Галиева. Превью Шведских игр

«Федоров лежал на столе. Он не мог дышать…» Отрывки из книги «Русская Пятерка»

А вот Ткачеву и Галиеву неплохо бы на финском и шведском льду выстрелить, чтобы забронировать билет в Данию на чемпионат мира. В Казани их цементировал-дополнял мудрый и хитрый Данис Зарипов . бапомню, Бывшего партнера по «Вашингтону» Овечкина и Кузнецова вообще хотели по ходу регулярки обменять в Уфу, но он в Казани расцвел. Теперь он в списке Илья Воробьева.

Ткачев после Пхенчхана, куда его не взяли вопреки общественному мнению, несколько сник. В золотом плей-офф играл не так ярко, как от него ждали. В финале не забил ни одного гола. В отличие от Галиева, распечатавшего ворота непробиваемого в серии со СКА Ларса Юханссона . Прошлогодняя бронза в Кельне-Париже забыта, да и сильного впечатления Ткачев на ЧМ-2017 не произвел. Начав турнир в тройке с Сергеем Мозякиным.

СОСТАВ СБОРНОЙ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

Вратари: Кошечкин (Металлург Мг), Шестеркин (СКА), Бочаров (Динамо М).

Защитники: Зуб, Хафизуллин, Белов, Гавриков, Яковлев (все — СКА), Береглазов (Металлург Мг), Трямкин (Автомобилист), Марченко, Нестеров (оба — ЦСКА).

Нападающие: Галиев, Ткачев (оба — Ак Барс), Григоренко, Шалунов, Капризов (все — ЦСКА), Тихонов, Барабанов, Каблуков (все — СКА), Кручинин (Трактор), Бывальцев (Амур), Дадонов, Мамин (оба — Флорида), Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Сошников (Сент-Луис Блюз), Михеев, Семенов (оба — Авангард).

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

26 апреля Хельсинки 18.30* Финляндия — Россия

28 апреля Сиркгольм 16.30 Швеция — Россия

29 апреля Стокгольм 13.00 Россия — Чехия

* Время московское.