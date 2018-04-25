Семь причин любить футбол: «Ливерпуль» и «Рома» устроили шоу на «Энфилде»

«Ливерпуль» забил пять мячей в ворота «Ромы», создав отличный задел для долгожданного выхода в финал Лиги Чемпионов.

Начало матча определенно осталось за римлянами. Они лучше держали мяч, пытались создавать остроту у ворот Лориуса Кариуса. Даже был один голевой момент: известный своими мощнейшими ударами Александар Коларов пробил издали. Но Кариус перевел выстрел серба в перекладину, оставив свои ворота в этом моменте «сухими».

Музыка итальянцев играла недолго, ибо спустя несколько минут «Ливерпуль» начал демонстрировать свой знаменитый прессинг. И «Рома» начала плыть. Сначала был выход Садио Мане : сенегалец набрал сумасшедшую скорость, вылетел к воротам Алиссона Бекера. Однако бразильца нападающий переиграть не сумел, отправив мяч выше ворот. Потом тот же Мане в неудобной ситуации для удара прервал передачу партнера с фланга, отправив мяч на трибуны «Энфилда».

А потом случился Салах . Думаю, даже самые отдаленные от футбола люди уже успели услышать это странное, похожее на что-то арабское слово. Поклонники же игры давно знают, что это слово является синонимом «урагану», «шторму» и так далее. То, что Мохамед Салах устроил в концовке первого тайма игры на «Энфилде», другими терминами обозначить сложно. Египтянин продолжает влюблять в себя все больше фанатов футбола. Если, конечно, на свете еще остались те, кто не очарован этим скромным парнем из Египта. Он нанес неотразимый удар в дальний угол Алиссона, выведя «Ливерпуль» вперед. А спустя несколько минут снова сделал немного красоты, элегантно реализовав выход один на один. И уже 2:0. И опять все сделал Салах. Египтятин продолжает передавать приветы обороне российской сборной, против которой он выйдет в матче группового этапа Чемпионата мира. Надеемся, египтянин будет здоров и на полях мундиаля он нас порадует своей игрой.

Если уйти от восхищения Салахом, то объяснить столь резкий провал «Ромы» довольно легко. Для этого не нужно 20 лет отдать игре в футбол: просто хозяева взвинтили темп. Нужно признать, что «Ливерпуль» является более классной командой, нежели «Рома». Да, римляне прошли именитую «Барселону» в четвертьфинале ЛЧ, однако у каталонцев другие фишки. Перебегать и задавить соперника — это не про «Барсу». Зато это про «Ливерпуль». После перерыва он продолжил фестиваль голов, отправив в ворота Бекера еще три: наконец смог отличиться Садио Мане, а затем Роберто Фирмино дважды порадовал фанатов «красных». И да, у Салаха помимо двух голов в этом матче две результативные передачи: 2+2 в полуфинале Лиги Чемпионов.

Но это еще не все безумства этого матча. Казалось бы, 5:0 и «Рома» в состоянии «грогги». Но «Ливерпуль» на то и «Ливерпуль», чтобы делать рок. Они позволили итальянцам вернуться в игру: небольшое расслабление защиты хозяев, которым мгновенно воспользовался Эдин Джеко — и вот уже 5:1. А спустя буквально пару минут римляне зарабатывают пенальти, который уверенно реализовал Диего Перотти

Фанаты красивых футбольных историй уже запели оды о новом «камбэке» «Ромы», но нужно признать, что он едва ли возможен. Но и исключать этого сценария мы не будем. Поговорим о другом. Есть миллион ответов на вопрос о том, за что люди боготворят футбол. К сожалению, в нашей стране он не является популярным досугом, частью культуры и традицией. Но именно такие матчи напоминают нам, что причин любить и смотреть футбол бесконечное множество. Да, семь голов в полуфинальном матче Лиги Чемпионов — это шок, это прецедент, это ненормально. Но такие матчи напоминают, что эта игра все еще имеет человеческое лицо.

Это лицо скромняги Салаха, который отказывается праздновать голы в ворота своего бывшего клуба. Это лицо ликующего и кайфующего от своей работы тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Это суровое лицо вожака римлян Даниеле Де Росси, который будет вести за собой своих парней. И мы прекрасно знаем, что они не сдадутся. Поэтому если вы пропустили игру «Ливерпуля» и «Ромы» на «Энфилде», то даже не думайте пропускать ответный матч в Риме. Шоу продолжается.