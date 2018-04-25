Пятанов и Матыцин войдут в тренерский штаб «Адмирала»

Новый главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов сказал, что его тренерский штаб сформироан почти полностью. Он отметил, что ему осталось найти лишь тренера вратарей.

На этом посту 57-летний специалист, уже работавший с дальневосточниками в сезоне-2013/14, сменил и.о. главного тренера команды Олега Леонтьева , который работал в этом качестве в конце сезона-2017/18.

— Моими помощниками будут Андрей Пятанов и Андрей Матыцын, с которыми я хорошо знаком и которые уже обладают опытом работы в «Адмирале», — цитирует официальный сайт клуба Светлова. — Вакантной остается только должность тренера вратарей. Но уже есть варианты, в ближайшее время мы и эту позицию закроем.

— Когда собираетесь прилететь во Владивосток?

— Конкретно срок моего прибытия не оговаривали, но, учитывая, что трудовые обязательства у меня начинаются с 1 июля, скорее всего приеду где-то к этой дате. Однако если работа потребует, чтобы я прибыл раньше, никаких проблем не вижу — сойду с трапа в тот момент, когда буду здесь нужен.

— Успели соскучиться по Владивостоку? Чего больше всего вам не хватало?

— Как я уже говорил, впечатления о Владивостоке и Приморье у меня самые лучшие, поэтому часто вспоминал об этих местах. Город замечательный, морской, и люди здесь отличные. Конечно же, нравились мне и условия работы, арена здесь шикарная. Но больше всего я скучал по местным болельщикам, которые регулярно собирают полные трибуны. Поддержка, в хорошем смысле этого слова, сумасшедшая. Это то, что мне больше всего вспоминалось, и новой встречи с приморскими любителями хоккея я жду с нетерпением.