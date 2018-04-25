Дополнительные навыки при подготовке к ЧМ-2018 получили 210 тыс. россиян

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Дополнительные навыки при подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года получили 210 тыс. россиян. Об этом говорится в исследовании «Оценка влияния чемпионата мира по футболу 2018 года в России на экономическую, социальную и экологическую сферы», презентация которого проходит в среду в Москве.

В строительстве квалификацию повысили 79 тыс. человек, в сфере гостиниц и ресторанов — 38 тыс., транспорта и связи — 18 тыс., прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 18 тыс., в сфере организации турнира — 5 тыс. Навыки волонтеров получили 52 тысячи россиян.

В отчете отмечается влияние турнира на развитие физической культуры и спорта. В стране были построены восемь стадионов, четыре арены реконструированы, появилось 95 тренировочных площадок. Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2016 году в сравнении с 2010-м возросла: среди всего населения — с 19% до 37% в регионах, где пройдет турнир, и с 18% до 33% в прочих регионах, среди учащихся — с 54% до 83% в регионах, где пройдет турнир, и с 54% до 71% в прочих регионах. В документе утверждается, что 76% россиян считают, что турнир даст импульс развитию физической культуры и массового спорта в стране.

В рамках подготовки к турниру были реализованы 10 проектов по строительству и модернизации систем водоподготовки, водопроводных и канализационных сетей и четыре проекта по модернизации инфраструктуры для комплексной переработки и хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Были отремонтированы 16 областных городских больниц. В Волгограде была построена вертолетная площадка для медицинских вертолетов, в Калининграде — новая площадка корпуса оказания экстренной помощи, в Самаре был произведен ремонт двух учреждений здравоохранения, в том числе реанимации, интенсивной терапии, рентгенхирургии и эндоскопии. Было закуплено 622 автомобиля скорой помощи.

Турнир повысит имидж России

За время подготовки реконструировано и модернизировано 20 железнодорожных вокзалов и станций, а протяженность построенных и реконструированных дорог составила 178 км. Пропускная способность аэропортов в городах, которых примут матчи турнира, увеличилась минимум на 30% (Нижний Новгород), а в пяти городах эта цифра достигла 100% и более — Волгоград (280), Самара (130), Ростов-на-Дону (120), Саранск (100) и Екатеринбург (100). В трех городах — Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге — были открыты новые станции метро. Во всех городах, которые примут встречи, обновился подвижной состав наземного транспорта: от 5% в Санкт-Петербурге до 74% в Казани.

В отчете напоминается, что в период проведения турнира в стране пройдут 360 культурно-образовательных мероприятий. Отмечается, что высокое качество проведения чемпионата зависит от выполнения трех главных условий — доброжелательность и компетентность волонтеров, качественная организация мероприятия и безопасность. Турнир, как утверждается, повысит имидж страны: 77% россиян считают, что проведение турнира способствует повышению престижа страны, 69% россиян считает, что проведение турнира способствует росту патриотических чувств, 98% болельщиков понравился опыт посещения Кубка конфедераций, который прошел в стране в июне-июле 2017 года, 80% болельщиков отметили, что их мнение о России улучшилось после посещения Кубка конфедераций.