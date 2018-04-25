Ещё
Минспорт отменил экспертный совет, посвященный выступлению фигуристов в олимпийском сезоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минспорт отменил экспертный совет, посвященный выступлению фигуристов в олимпийском сезоне 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ приняло решение не собирать экспертный совет, который первоначально должен был обсудить выступление отечественных фигуристов в олимпийском сезоне. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.
Проведение экспертного совета по фигурному катанию было запланировано на 26 апреля.
"Министерство спорта приняло решение отменить заседание экспертного совета, посвященное выступлению наших спортсменов", — сказала Ермолина.
По информации ТАСС, Минспорт не будет проводить экспертные советы с федерациями по тем видам спорта, чьи спортсмены успешно выступили в олимпийском сезоне и завоевали награды на Играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Российские фигуристы на Играх 2018 года завоевали одну золотую (Алина Загитова — одиночное катание) и две серебряные награды (Евгения Медведева — одиночное катание; Загитова, Медведева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталия Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев — командные соревнования).
ТАСС: последние новости
Следователи проверяют данные об истязании восьмилетнего мальчика в приюте на Ставрополье Рогозин считает зависимость от западных спутниковых операторов слабым звеном в Арктике Бронзовый призер ОИ-2016 Букина вошла в состав сборной России на ЧЕ по борьбе в Каспийске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение