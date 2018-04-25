Минспорт отменил экспертный совет, посвященный выступлению фигуристов в олимпийском сезоне

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Министерство спорта РФ приняло решение не собирать экспертный совет, который первоначально должен был обсудить выступление отечественных фигуристов в олимпийском сезоне. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Проведение экспертного совета по фигурному катанию было запланировано на 26 апреля.

"Министерство спорта приняло решение отменить заседание экспертного совета, посвященное выступлению наших спортсменов", — сказала Ермолина.

По информации ТАСС, Минспорт не будет проводить экспертные советы с федерациями по тем видам спорта, чьи спортсмены успешно выступили в олимпийском сезоне и завоевали награды на Играх в южнокорейском Пхёнчхане.