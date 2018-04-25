«Ромир»: Одинокие россиянки чаще всего смотрели «Первый» канал и «Битву Экстрасенсов» в конце 2017 г.

Одинокие жительницы России в возрасте от 25 до 50 лет чаще смотрели в октябре-декабря 2017 г. по телевизору «Первый» телеканал и ТНТ, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Типичное медиаповедение представительницы указанной аудитории в ежедневном режиме выглядит как непрерывный микс в той или иной степени активного или пассивного телесмотрения, радиослушания, пользования интернетом. Среднедневной охват ТВ-смотрения исследуемой аудитории в IV квартале прошлого года составлял 72%. При этом в среднем одинокие телезрительницы проводили у голубых экранов 213 минут в день. Наиболее популярным каналами у горожанок по охвату аудитории является «Первый» (35%). А вот по времени смотрения каналов «Первый» (67 минут) делит лидерство с ТНТ (68 минут). Также более часа в день одинокие россиянки смотрят телеканал «Россия» (61 минуту). Наиболее популярными жанрами являются развлекательные ток-шоу, например, «Пусть говорят» или «Битва экстрасенсов», политические программы и новости, например «Доброе утро» или «Сегодня вечером», — говорится в исследовании.

Уточняется, что наименее востребован ими канал НТВ , который смотрит 21,5% аудитории при среднем времени смотрения 39 минут в день.

Согласно исследованию, наиболее популярной радиостанцией у одиноких россиянок стала «Ретро ФМ» c 5,6% аудитории и «Европа Плюс» почти с 4% в день. Тем не менее, слушающие радио россиянки проводят у приемников около двух часов в день (103 мин.). Наиболее слушаемой по времени радиостанцией является « Авторадио » (111 мин. в день).

«В том, что касается пользования мобильным интернетом, то в среднем в день к приложениям на смартфонах обращаются 37% исследуемой аудитории, проводя в них в среднем 19 минут в день. Однако активные пользовательницы приложений для общения (WhatsApp, Viber, Google , ВКонтакте, Instagram) могут оставаться в сети не менее 22 минут в день. Отдельной активностью в мобильном интернете для женщин также являются посещения интернет-магазинов — Wildberries, La Moda, AliExpress. Среди наиболее посещаемых в ежедневном режиме сайтов стоит выделить Yandex.ru (18%), VK.ru (16%) и Mail.ru (14,5%)», — отмечается в исследовании.

В пресс-службе уточнили, что под «одинокими женщинами» в данном контексте подразумеваются россиянки от 25 до 50 лет, не замужем, живущие одни, без детей и без пары. По официальной статистике, доля одиноких женщин среди россиянок этого возраста составляется порядка 30-35%.