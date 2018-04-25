Сергей Семак: Есть чему поучиться у Семина и очень многому

— В российском чемпионате сейчас много молодых специалистов, но в турнире всех опережает команда представителя старой школы — Юрия Семина

— Можно только порадоваться этому. В прошлом сезоне «Локомотив» не так уверенно выступил, а в этом лидирует с солидным преимуществом, — цитируют Семака "Известия" . — Это говорит о том, что тренер хорошо делает свою работу. Он сумел создать крепкую команду — «железнодорожникам» удалось обыграть всех прямых конкурентов. Они очень удачно проявили себя в противостояниях с командами из первой пятерки. Можно только поаплодировать Семину.

— Вам есть чему поучиться у специалистов его уровня?

— Конечно, очень многому. Это и подготовка, и опыт. Просто посмотрите, как Юрий Павлович ведет себя на пресс-конференциях: он умеет разрядить атмосферу и сфокусировать внимание игроков на действительно важных вещах, направить их энергию в нужное русло. Всегда может подобрать нужные слова и для болельщиков, и для команды.