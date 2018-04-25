Сборная свободных агентов лета 2018

До открытия летнего трансферного окна осталось не так уж много времени, поэтому ведущие клубы Европы уже давно начали строить на него свои планы. Но наряду с дорогостоящими приобретениями гранды не забывают обращать внимание и на игроков, которых можно будет заполучить бесплатно.

Представляем сборную команду, составленную из лучших футболистов на своих позициях, которые по окончанию текущего сезона получат статус свободного агента.

Вратарь — ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН

Возраст: 40 Текущий клуб: «Ювентус»

Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 25 пропущенных мячей

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 2 миллиона евро

Правый защитник — РАФИНЬЯ

Возраст: 32 Текущий клуб: «Бавария»

Статистика выступлений в сезоне: 35 матчей, 3 результативные передачи

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 3,5 миллиона евро

Центральный защитник — СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ

Возраст: 26 Текущий клуб: «Лацио»

Статистика выступлений в сезоне: 43 матча, 7 забитых мячей

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 40 миллионов евро

Центральный защитник — ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ

Возраст: 33 Текущий клуб: «Ювентус»

Статистика выступлений в сезоне: 38 матчей, 2 результативные передачи

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 10 миллионов евро

Статистика выступлений в сезоне: 20 матчей

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 15 миллионов евро

Опорный полузащитник — ЭМРЕ ДЖАН

Возраст: 24 Текущий клуб: «Ливерпуль»

Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 6 забитых мячей, 5 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 28 миллионов евро

Центральный полузащитник — МАКС МАЙЕР

Возраст: 22 Текущий клуб: «Шальке»

Статистика выступлений в сезоне: 28 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 20 миллионов евро

Центральный полузащитник — ДЖЕК УИЛШЕР

Возраст: 26 Текущий клуб: «Арсенал»

Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 2 забитых мяча, 5 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 18 миллионов евро

Правый вингер — АРЬЕН РОББЕН

Возраст: 34 Текущий клуб: «Бавария»

Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 7 забитых мячей, 12 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 9 миллионов евро

Возраст: 35 Текущий клуб: «Бавария»

Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 6 забитых мячей, 6 результативных передач

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 5 миллионов евро

Форвард — МАРИО БАЛОТЕЛЛИ

Возраст: 27 Текущий клуб: «Ницца»

Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 22 забитых мяча, 1 результативная передача

Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 22 миллиона евро

Итоговая схема:

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