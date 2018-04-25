Сборная свободных агентов лета 2018 

До открытия летнего трансферного окна осталось не так уж много времени, поэтому ведущие клубы Европы уже давно начали строить на него свои планы. Но наряду с дорогостоящими приобретениями гранды не забывают обращать внимание и на игроков, которых можно будет заполучить бесплатно.
Представляем сборную команду, составленную из лучших футболистов на своих позициях, которые по окончанию текущего сезона получат статус свободного агента.
Вратарь — ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН
Возраст: 40 Текущий клуб: «Ювентус»
Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 25 пропущенных мячей
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 2 миллиона евро
Правый защитник — РАФИНЬЯ
Возраст: 32 Текущий клуб: «Бавария»
Статистика выступлений в сезоне: 35 матчей, 3 результативные передачи
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 3,5 миллиона евро
Центральный защитник — СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ
Возраст: 26 Текущий клуб: «Лацио»
Статистика выступлений в сезоне: 43 матча, 7 забитых мячей
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 40 миллионов евро
Центральный защитник — ДЖОРДЖИО КЬЕЛЛИНИ
Возраст: 33 Текущий клуб: «Ювентус»
Статистика выступлений в сезоне: 38 матчей, 2 результативные передачи
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 10 миллионов евро
Левый защитник — ЛЮК ШОУ Возраст: 22 Текущий клуб: "Манчестер Юнайтед"
Статистика выступлений в сезоне: 20 матчей
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 15 миллионов евро
Опорный полузащитник — ЭМРЕ ДЖАН
Возраст: 24 Текущий клуб: «Ливерпуль»
Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 6 забитых мячей, 5 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 28 миллионов евро
Центральный полузащитник — МАКС МАЙЕР
Возраст: 22 Текущий клуб: «Шальке»
Статистика выступлений в сезоне: 28 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 20 миллионов евро
Центральный полузащитник — ДЖЕК УИЛШЕР
Возраст: 26 Текущий клуб: «Арсенал»
Статистика выступлений в сезоне: 37 матчей, 2 забитых мяча, 5 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 18 миллионов евро
Правый вингер — АРЬЕН РОББЕН
Возраст: 34 Текущий клуб: «Бавария»
Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 7 забитых мячей, 12 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 9 миллионов евро
Левый вингер — ФРАНК РИБЕРИ
Возраст: 35 Текущий клуб: «Бавария»
Статистика выступлений в сезоне: 30 матчей, 6 забитых мячей, 6 результативных передач
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 5 миллионов евро
Форвард — МАРИО БАЛОТЕЛЛИ
Возраст: 27 Текущий клуб: «Ницца»
Статистика выступлений в сезоне: 33 матча, 22 забитых мяча, 1 результативная передача
Трансферная стоимость (по данным Transfermarkt): 22 миллиона евро
Итоговая схема:
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