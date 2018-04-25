Нападение огромного гуся на человека попало на фото

В Сети появились комичные фотографии 16-летнего гольфиста, которого атаковал большой гусь.

Фото были опубликованы в Twitter. 16-летний игрок в гольф Исаак Кулинг приехал на турнир в Мичигане. После того как юноша стал забивать мяч в лунки, на него внезапно напал гусь.

Судя по всему Исаак не ожидал нападения птицы, и побросав клюшки, бросился прочь. Однако гусь оказался куда проворнее и повалив гольфиста, начал его клевать.

Как выяснилось позже, гусь всего лишь защищал свою территорию где находилось гнездо.

Школьник в результате инцидента не пострадал, как и птица.