Ещё
Нападение огромного гуся на человека попало на фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападение огромного гуся на человека попало на фото 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Сети появились комичные фотографии 16-летнего гольфиста, которого атаковал большой гусь.
Фото были опубликованы в  Twitter. 16-летний игрок в гольф Исаак Кулинг приехал на турнир в Мичигане. После того как юноша стал забивать мяч в лунки, на него внезапно напал гусь.
Судя по всему Исаак не ожидал нападения птицы, и побросав клюшки, бросился прочь. Однако гусь оказался куда проворнее и повалив гольфиста, начал его клевать.
Как выяснилось позже, гусь всего лишь защищал свою территорию где находилось гнездо.
Школьник в результате инцидента не пострадал, как и птица.
ТК «Звезда»: последние новости
Футбольные фанаты устроили массовую драку перед матчем ЛЧ в Ливерпуле В Индии арестовали Сталина Сегодня под Новороссийском в рамках конкурса ВДВ «Десантный взвод-2018» пройдет эстафета на боевых машинах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого15
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение