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В поездку в старинный Дмитров собираются прихожане Храма Феодора Ушакова
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В поездку в старинный Дмитров собираются прихожане Храма Феодора Ушакова 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Приход Храма святого Феодора Ушакова в Новогирееве приглашает жителей района в паломническую поездку.
В старинный подмосковный город Дмитров экскурсанты отправятся 30 апреля. Старинные храмы и монастыри, в изобилии представленные в самом Дмитрове и его окрестностях, легендарные Перемиловские высоты, где шли во время Великой Отечественной кровавые бои за Москву, и откуда открывается фантастической красоты вид на город и долину вокруг, замечательный и своеобразный Дмитровский кремль предстоит увидеть паломникам. Гармония истории и современности в небольшом Дмитрове порадует каждого любителя истории и архитектуры России.
Записаться на экскурсию в Дмитров можно лично в Храме по адресу: улица Перовская, дом 64 или по телефону: 8 (926) 17-111-36, Евгений.
Фото — Александр Калугин.
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