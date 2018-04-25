В поездку в старинный Дмитров собираются прихожане Храма Феодора Ушакова

Приход Храма святого Феодора Ушакова в Новогирееве приглашает жителей района в паломническую поездку.

В старинный подмосковный город Дмитров экскурсанты отправятся 30 апреля. Старинные храмы и монастыри, в изобилии представленные в самом Дмитрове и его окрестностях, легендарные Перемиловские высоты, где шли во время Великой Отечественной кровавые бои за Москву, и откуда открывается фантастической красоты вид на город и долину вокруг, замечательный и своеобразный Дмитровский кремль предстоит увидеть паломникам. Гармония истории и современности в небольшом Дмитрове порадует каждого любителя истории и архитектуры России.

Записаться на экскурсию в Дмитров можно лично в Храме по адресу: улица Перовская, дом 64 или по телефону: 8 (926) 17-111-36, Евгений.