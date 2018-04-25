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Кондратьев: вопросы безопасности станут главными в период проведения ЧМ-2018 в Сочи
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Кондратьев: вопросы безопасности станут главными в период проведения ЧМ-2018 в Сочи 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 25 апреля. /ТАСС/ Вопросы, связанные с безопасностью, выйдут на первый план во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи, власти региона сделают все возможное, чтобы болельщики получили самые приятные впечатления. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Сочи.
"И здесь [в период проведения турнира] на первый план выходит вопрос безопасности. Нам необходимо создать условия, чтобы люди получили наслаждение и впечатления на долгие годы от посещения Сочи", — сказал глава региона.
По его словам, в период проведения чемпионата мира Сочи примет огромное количество гостей. «И очень важно, чтобы они получили то, зачем приехали в Сочи. Но самое важное, чтобы болельщики могли стать отдыхающими, а отдыхающие могли стать болельщиками», — считает Кондратьев.
Губернатор напомнил, что регион ежегодно принимает 16 млн отдыхающих, и вопросы безопасности, противодействия экстремизму, угрозам терроризма имеют принципиально важное значение.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (15 июня), Бельгии и Панамы (18 июня), Германии и Швеции (23 июня), Австралии и Перу (26 июня).
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