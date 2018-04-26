Патрушев: взаимодействие спецслужб обеспечит высокий уровень безопасности ЧМ-2018 

СОЧИ, 26 апреля. /ТАСС/. Взаимодействие спецслужб мира позволит обеспечить высокий уровень безопасности чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Взаимодействие на этом направлении [обеспечение безопасности спортивных мероприятий] необходимо продолжить, — заявил он журналистам. — Это позволит обеспечить максимальный уровень безопасности подобных мероприятий. И что особенно для нас актуально — во время предстоящего летом чемпионата мира по футболу".
"Накоплен серьезный международный опыт сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб за время подготовки и проведения фестивалей, форумов и спортивных состязаний, в том числе, зимней Олимпиады в Сочи", — добавил секретарь Совбеза.
Он отметил, что одной из тем круглых столов на прошедшей в Сочи международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стала международная информационная безопасность. По словам Патрушева, участники дискуссии выступили против использования кибертехнологий в преступных целях и за предотвращение любых конфликтов в этой сфере. Они также подтвердили позицию, предусматривающую принятие Генеральной ассамблеей ООН правил ответственного поведения государств на информационном поле.