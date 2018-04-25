Команда храма приняла участие в Пасхальном турнире по футболу

Команда храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове «Дружина» поучаствовала в Пасхальном турнире по футболу на Кубок святого князя Димитрия Донского. Футбольный поединок прошел на манеже «Локомотив».

Перед началом игры с приветственным словом и благословением к футболистам и болельщикам обратились председатель Православной Спортивной Лиги, протоиерей Андрей Алексеев , председатель Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете города Москвы, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной РФ.