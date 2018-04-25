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Команда храма приняла участие в Пасхальном турнире по футболу
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Команда храма приняла участие в Пасхальном турнире по футболу 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Команда храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове «Дружина» поучаствовала в Пасхальном турнире по футболу на Кубок святого князя Димитрия Донского. Футбольный поединок прошел на манеже «Локомотив».
Перед началом игры с приветственным словом и благословением к футболистам и болельщикам обратились председатель Православной Спортивной Лиги, протоиерей Андрей Алексеев, председатель Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете города Москвы, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, духовник Олимпийской сборной РФ.
И пусть обладателями Кубка «дружинники» в этот раз не стали, для команды храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове эта игра все же оказалась удачной — спортсмены заняли 3-е место в общекомандном зачете. «Поздравляем с достойным результатом наших футболистов и главного вдохновителя спортивной жизни прихода — Сергея Кондрашова», — сообщается на сайте храма.
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