Тамбовец опустошил сейф банка и потерял часть награбленного по дороге домой. Видео 

Житель Тамбова ограбил банк на 30 миллионов рублей, но по дороге домой уронил несколько сотен тысяч рублей. Эту потерю гражданин не посчитал серьезной, поэтому собрал пару пачек денег и пошел дальше. Камера запечатлела момент потери денег, а ролик оказался в распоряжении «360».
В российском МВД сообщили, что ограбление произошло на улице Советской в Тамбове. Мужчина проник в офис коммерческой организации, взломал металлический сейф и похитил свыше 30 миллионов рублей. По пути из банка у него из сумки выпала часть денег, но он не стал подбирать все, а захватил только пару пачек купюр.
Полиция нашла злоумышленника — им оказался 27-летний местный житель. Часть выручки он спрятал в гараже на севере города, а часть потратил на покупку недвижимости и возврат старых долгов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника заключили под стражу.
Если в этой ситуации виноват сам грабитель, то с англичанином в Дройследне сыграла злую шутку погода. Мужчина пытался ограбить туристическое агентство, а когда вышел на улицу, порыв ветра разбросал добычу по улице.