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Тамбовец опустошил сейф банка и потерял часть награбленного по дороге домой. Видео
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Тамбовец опустошил сейф банка и потерял часть награбленного по дороге домой. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Житель Тамбова ограбил банк на 30 миллионов рублей, но по дороге домой уронил несколько сотен тысяч рублей. Эту потерю гражданин не посчитал серьезной, поэтому собрал пару пачек денег и пошел дальше. Камера запечатлела момент потери денег, а ролик оказался в распоряжении «360».
В российском МВД сообщили, что ограбление произошло на улице Советской в Тамбове. Мужчина проник в офис коммерческой организации, взломал металлический сейф и похитил свыше 30 миллионов рублей. По пути из банка у него из сумки выпала часть денег, но он не стал подбирать все, а захватил только пару пачек купюр.
Полиция нашла злоумышленника — им оказался 27-летний местный житель. Часть выручки он спрятал в гараже на севере города, а часть потратил на покупку недвижимости и возврат старых долгов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника заключили под стражу.
Если в этой ситуации виноват сам грабитель, то с англичанином в Дройследне сыграла злую шутку погода. Мужчина пытался ограбить туристическое агентство, а когда вышел на улицу, порыв ветра разбросал добычу по улице.
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