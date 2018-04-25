«Марсель» — «Ред Булл». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 26 апреля

«Марсель»

Футболисты «Марселя» начали свой путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, в котором победили «Остенде» (4:2 и 0:0). Затем в раунде плей-офф они разобрались с «Домжале» (1:1 и 3:0) и вышли в групповой этап.

На групповом этапе провансальцы играли с «Ред Буллом», «Коньяспором» и «Виторией». Набрав 8 очков, они заняли второе место и вышли в 1/16 финал.

Свой путь в матчах на вылет «Марсель» начал с противостояния с «Брагой» (3:0 и 0:1). Затем французская команда победила «Атлетик» (3:1 и 2:1), а в четвертьфинале разобралась с «Лейпцигом» (0:1 и 5:2).

В чемпионате Франции «Марсель» на данный момент занимает четвертое место, но от второй строчки отстает всего на один балл. В четырех последних матчах он одержал три победы при одной ничьей.

«Ред Булл»

«Ред Булл» в раунде плей-офф Лиги Европы обыграл «Вииторул» (3:1 и 4:0), благодаря чему попал в групповой этап.

В своей группе I австрийцы заняли первое место, опередив «Марсель», «Коньяспор» и «Виторию». При этом команда не потерпела ни одного поражения.

В 1/16 финала команда из Зальцбурга одолела «Реал Сосьедад» (2:1 и 2:2), после чего разобралась с дортмундской «Боруссией» (2:1 и 0:0). В четвертьфинале подопечные Марко Розе оказались сильнее «Лацио» (2:4 и 4:1).

В своем национальном первенстве «Ред Булл» уверенно лидирует, имея запас в 11 очков за пять туров до окончания сезона, в котором «быки» потерпели всего два поражения.

Среди травмированных у «Ред Булла» значится только Кристоф Лайтгеб.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 1,68, победа «Ред Булла» — 5,40, ничья — 4,10.

Как видим, шансы австрийцев оцениваются довольно низко, хотя на групповом этапе провансальцы сыграли против «быков» очень слабо, проиграв на выезде и сыграв вничью у себя дома.

Да, в целом французы неплохо играют на своем поле, но мы бы не были так уверены в их триумфе, тем более что в первой игре они вряд ли будут рисковать. Нам кажется, что их устроит даже минимальная победа. Именно поэтому предлагаем присмотреться к ставке «победа „Ред Булла“ с форой +1» за 1,78.