Дворкович: «Мы уже видим плюс в экономическом росте России от организации ЧМ в стране»

Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России — это масштабный инфраструктурный проект.

«До чемпионата мира осталось 50 дней. Это важный проект не столько для правительства и государства, а для всей страны в целом. Это национальный проект, мечта многих поколений. Кто-то из них слушал чемпионат мира по радио и слышал, как наша сборная выиграла Евро 1960 года. Мечтой было реализовать такой проект в России, чтобы сотни тысяч могли увидеть его вживую, а миллионы — прикоснуться.