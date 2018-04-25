Дворкович: «Мы уже видим плюс в экономическом росте России от организации ЧМ в стране» 

Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает, что проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России — это масштабный инфраструктурный проект.
«До чемпионата мира осталось 50 дней. Это важный проект не столько для правительства и государства, а для всей страны в целом. Это национальный проект, мечта многих поколений. Кто-то из них слушал чемпионат мира по радио и слышал, как наша сборная выиграла Евро 1960 года. Мечтой было реализовать такой проект в России, чтобы сотни тысяч могли увидеть его вживую, а миллионы — прикоснуться.
Для правительства, отвечающего за социально-экономическое развитие, важно, что это масштабный инфраструктурный проект. Были построены стадионы, гостиницы, клиники, аэропорты, дороги и десятки площадок для занятия спортом. Строились площадки не только в городах-организаторах, но и в тех регионах, где располагаются базы команд. Это не просто слова, это все переложено в конкретные цифры. Из средств налогоплательщиков были выделены серьезные средства, но мы уже видим плюс в экономическом росте. Дальше этот плюс будет еще больше», — передает слова Дворковича корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.