В Ростове пройдет футбольный «Кубок Дружбы» городов-побратимов

В Ростове-на-Дону с 4 по 11 мая будет проходить международный футбольный турнир «Кубок Дружбы», в котором встретятся молодые игроки из городов-побратимов. Об этом рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации города.

«В международном спортивном форуме примут участие команды городов Дортмунд (Германия), Анталия (Турция), Ереван (Армения), Плевен (Болгария), Яньтай (Китай), Полис Хрисохус (Кипр), Севилья (Испания) и Ростов-на-Дону», — говорится в сообщении. Отмечается, что матчи будут проходить на стадионе «Динамо», который расположен рядом с площадью Гагарина.

В дальнейшем планируется проводить этот турнир каждый год. Сейчас уже достигнута договоренность с городами-побратимами, в последующие годы они готовы принимать игры.