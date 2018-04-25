В соревновании пожарных и спасателей планируют участвовать 47 команд

В первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей в Иркутске планируют участвовать 47 команд

В первом международном чемпионате по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит), который начнется в 11 часов 29 апреля на площади графа Сперанского в Иркутске, планируют участвовать 47 команд. Соревнования проводятся по инициативе Главного управления МЧС России по Иркутской области при поддержке Правительства Приангарья. Об этом сообщил министр спорта области Илья Резник.

— Я хочу пригласить жителей и гостей Иркутска на яркое и интересное спортивное событие, которое проводится впервые, — на международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей. В соревнованиях примут участие сильнейшие команды из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Команду Красноярского края возглавит двукратный олимпийский чемпион по биатлону, заместитель председателя Красноярской региональной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Евгений Устюгов , который станет почетным гостем чемпионата, — сказал Илья Резник

В чемпионате примут участие 39 мужских команд, а также четыре женские и четыре детские команды. Это представители ГУ МЧС России по субъектам Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Дальневосточного, Уральского, Сибирского региональных поисково-спасательных отрядов МЧС России и другие.

Как подчеркнул заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области, полковник внутренней службы Василий Разумнов, на чемпионат заявились команды из Таджикистана и Узбекистана, также многие страны направляют своих наблюдателей.

Пожарно-спасательный кроссфит представляет собой эстафету из пяти этапов. Участник каждого этапа выполняет три упражнения и выступает в индивидуальной боевой одежде и снаряжении. Бойцы обязаны выполнить серьезные силовые упражнения, в том числе русские махи 24-килограммовой гирей, выброс штанги весом 40 кг, кантование тракторной покрышки на расстояние 20 метров, отжимание лежа, перенос двух газовых баллонов особым способом, перемещение автомобиля за канат.

— В 11 часов состоится открытие, после пройдут забеги мужских команд. Потом соревнования среди женских и детских команд. Финал намечен на 17.00. Награждение победителей состоится в 17.30. Затем состоится концерт, — рассказал Василий Разумнов. — Для победителей и призеров подготовлены оригинальные призы. Например, мы сделали необычный кубок из фланца от пожарного гидранта.

Кроме соревнований, планируется развернуть огромное количество интерактивных площадок с демонстрацией оборудования спасателей и пожарных, с конкурсами и эстафетами. Будет работать три полевых кухни.

— Каждый найдет для себя что-то удивительное и интересное, посетив международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей, — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Справка:

Пожарно-спасательный кроссфит родился в пожарных частях на территории Приангарья. На протяжении последних трех лет в Иркутске проводились соревнования по пожарно-спасательному многоборью. Первые соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту, приуроченные к 25-летию образования МЧС России, состоялись в 2015 году. Тогда в Иркутск прибыли огнеборцы со всей области. Буквально через год-два география соревнований значительно расшилась. В августе 2017 года за победные места боролись уже 30 команд из Сибири, с Урала и Дальнего Востока.