Билялетдинов: в «Рубине» меня приказали «закопать»

«Нормальные отношения у меня были со всеми. Откуда посыл пошел? Хотя понятно: как гендиректор сказал «не будешь играть», так он и сделал. Приказано «закопать», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Футболист также добавил, что не было никаких предпосылок к тому, чтобы от него избавлялись.