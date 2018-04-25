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Билялетдинов: в «Рубине» меня приказали «закопать»
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Билялетдинов: в «Рубине» меня приказали «закопать» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Футболист литовского клуба «Тракай» Динияр Билялетдинов заявил, что в казанском «Рубине» его не хотело видеть руководство команды.
«Нормальные отношения у меня были со всеми. Откуда посыл пошел? Хотя понятно: как гендиректор сказал «не будешь играть», так он и сделал. Приказано «закопать», — цитирует Билялетдинова Sport24.
Футболист также добавил, что не было никаких предпосылок к тому, чтобы от него избавлялись.
Ранее Билялетдинов признался, что переход в московский «Спартак» был ошибкой из-за фигуры главного тренера Валерия Карпина.
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