«Они убили мое шоу»: Елена Летучая высказалась о других ведущих «Ревизорро»

Елена Летучая стала известна на всю страну благодаря программе «Ревизорро». В прошлом году Летучая покинула телеканал «Пятница!» и после рассказала о невыносимых условиях работы в рамках программы.

"После съемок пилотной версии мне предложили 10-12 тысяч рублей за каждый выпуск — все было довольно жестко. Я согласилась. Словами не описать, какой ужас я испытывала во время съемок первых серий — это и страх, и смятение. Я точно знала, что программа направлена на улучшения качества услуг", — говорит Летучая.

При этом ведущая старалась сглаживать конфликты и пыталась сделать передачу более спокойной, чтобы программа не превращалась в криминальную хронику. «Успех программы был в том, что я не врала, я честно делала работу», — уверена Летучая.