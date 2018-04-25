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«Они убили мое шоу»: Елена Летучая высказалась о других ведущих «Ревизорро»
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«Они убили мое шоу»: Елена Летучая высказалась о других ведущих «Ревизорро» 

Teleprogramma.pro 49 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Летучая стала известна на всю страну благодаря программе «Ревизорро». В прошлом году Летучая покинула телеканал «Пятница!» и после рассказала о невыносимых условиях работы в рамках программы.
"После съемок пилотной версии мне предложили 10-12 тысяч рублей за каждый выпуск — все было довольно жестко. Я согласилась. Словами не описать, какой ужас я испытывала во время съемок первых серий — это и страх, и смятение. Я точно знала, что программа направлена на улучшения качества услуг", — говорит Летучая.
При этом ведущая старалась сглаживать конфликты и пыталась сделать передачу более спокойной, чтобы программа не превращалась в криминальную хронику. «Успех программы был в том, что я не врала, я честно делала работу», — уверена Летучая.
Сейчас новой ведущей нашумевшей программы стала актриса Настасья Самбурская. До этого некоторое время ведущей скандальной передачи была Ольга Романовская. «Ну а что мне ревновать к другим ведущим, они же вообще убили мое шоу. Романовскую я вообще за ведущую не считают — у меня волосы шевелились от того, что там происходило, но она долго не продержалась. Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. Сейчас рейтингов у них таких уже нет», — говорит Летучая.
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