Скандальчик! Настасья Самбурская ответила на критику Елене Летучей

«Что мне ревновать к другим ведущим, они же вообще убили мое шоу. Романовскую я вообще за ведущую не считаю — у меня волосы шевелились от того, что там происходило, но она долго не продержалась. Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. Сейчас рейтингов у них таких уже нет», — заявила Летучая.

https://www.youtube.com/watch?v=Ml3Cj-XLc1o

А еще она добавила, что во время съемок первых серий «Ревизорро» ей было очень страшно: «После съемок пилотной версии мне предложили 10−12 тысяч рублей за каждый выпуск — все было довольно жестко. Я согласилась. Словами не описать, какой ужас я испытывала во время съемок первых серий — это и страх, и смятение. Я точно знала, что программа направлена на улучшение качества услуг».

Самбурская в долгу не осталась и написала в своем Instagram длинный пост, в котором рассказала, что думает о Летучей, почему ее уволили из шоу и зачем она поливает грязью Настасью: «Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой, ее пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила, что всё шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа. Всё зависит от того, как сработает КОМАНДА, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту. Как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой, как вовремя прикроет охранник в сложный момент. Потом эта ведущая стала никому ненужной, перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском и придумала себе диагноз, который запрещал летать в „горячие точки“, но позволял летать на модные показы и страну восходящего солнца. Позвонила в известную газету сама и спросила, почему мол не интересуются ее жизнью, а в газете сказали, извините, но вы не интересны, у вас нулевой рейтинг. Телеведущая смекнула, что вылезти из задницы ей поможет только хайп на новой телеведущей шоу, которое после ее ухода, не провалилось, а продолжило существовать в новом формате и более успешно, чем на закате карьеры старой телеведущей. Я бы посоветовала своей знакомой телеведущей не рубить сук, на котором сидишь, ибо мир телевидения достаточно узок, новые подробности будут всплывать всё чаще (ведь новой телеведущей так много забавного рассказали, теперь она только и ждёт удобного случая, чтобы рассказать следующую „интимную“ подробность неадекватного поведения), а под сраку лет остаться без работы и потерять последние крупицы уважения, это большая беда. Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием. Тут и сказки конец» (Орфография и пунктуация автора соблюдены. — Прим.ред.).

Ждем ответочку.

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