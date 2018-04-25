В доме Бака выступил хор (прямо в парадной!)

Участники камерного хора Lauda приехали в дом Бака на Кирочной и спели для жильцов прямо в парадной. Концерт прозвучал на фоне исторических витражей. Выступили хористы специально для участников традиционной акции «Отмоем дом Бака», в рамках которой жильцы и волонтеры объединились, чтобы отмыть окна и мраморные лестницы в парадных (о том, как это было в прошлом году, читайте здесь). В прошлом году для всех участников провели экскурсию и напоили чаем, в этом решили отблагодарить концертом.

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Доходный дом Бака на Кирочной улице построили в 1905 году по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Его жильцы создали паблик, посвященный истории здания. В ноябре благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же жильцы дома на Кирочной при ремонте нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года.

Помимо этого обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили по зданию просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия.

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