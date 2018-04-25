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Объявлен конкурс на проект реконструкции развязки на Объездной — Дерябиной
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Объявлен конкурс на проект реконструкции развязки на Объездной — Дерябиной 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Застройщик «РСГ-Академическое» объявил тендер на разработку модели второго этапа строительства развязки, которая находится на перекресте Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. Сумма контракта составляется свыше 18 миллионов рублей, победитель конкурса обязуется закончить все этапы работ до февраля 2018 года. Участники должны будут подать заявки до 11 мая, подведение итогов будет 25 мая.
Реконструкция транспортного кольца на данном участке начнется в 2018 году. Ранее власти Свердловской области передали администрации города пять участков, на которых должна будет расположиться будущая развязка. На первом этапе все инженерные коммуникации перенесут внутрь кольца и проложат травмвайные пути. На тором этапе возведут многоуровневую эстакаду и подземный переход для пешеходов. При этом он будет выполнен в виде плавной дороги без ступенек.
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