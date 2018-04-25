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В Екатеринбурге объявлен тендер на модель реконструкции крупной дорожной развязки
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В Екатеринбурге объявлен тендер на модель реконструкции крупной дорожной развязки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Застройщик крупнейшего в России проекта комплексного освоения территории (КОТ) «Академический», который реализует в Екатеринбурге АО «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС»), объявил тендер на разработку модели второго этапа строительства развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. «Согласно конкурсной документации, разноуровневую модель необходимо закончить до февраля 2019 года. Сумма контракта составит 18 351 538 рублей. Заявки на участие в тендере принимаются в срок до 11 мая. Подведение итогов конкурса пройдёт 25 мая», — сообщает портал akademekb.ru. В пресс-службе АО «РСГ-Академическое» уточнили, что реконструкция транспортного кольца на пересечении улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Объездной дороги начнётся в этом году.
Проект реализуют в два этапа. На первом этапе работы по реконструкции с вынесением всех инженерных коммуникаций будут вестись внутри кольца. Одновременно здесь будут готовить путь для трамвая. На втором этапе планируется возведение эстакады. Для пешеходов будет организован подземный переход без ступенек в виде плавно опускающейся дороги, которая позволит переходить развязку, минуя оживлённую магистраль.
Академический — крупнейший проект комплексного освоения территории (КОТ) в России и Европе. Сегодня это один из самых перспективных районов Екатеринбурга, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с близостью к природе и комфортным микроклиматом.
Проект «Академический» стартовал в 2006 году. Градостроительная концепция была разработана АрхБюро «Valode & Pistre». Территории застройки — 1300 га; численность населения по завершению проекта — 325 тыс. человек; жилая застройка — 9 млн кв. м.
АО «РСГ Академический».
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