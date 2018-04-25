Щербань: я последней ухожу из-за стола, но вес не набираю. Меня называют ведьмой

Волейболистка московского «Динамо» Яна Щербань оценила возможность перехода в зарубежный клуб и призналась, что любит поесть, но при этом не набирает лишний вес.

«Сейчас у нас с моим нынешним клубом ещё есть цели. У нас ещё Лига чемпионов не взята. Поиграть в зарубежном клубе было бы интересно, но, наверное, не в ближайшее время.

Надо мной в команде все смеются, называют ведьмой, потому что из-за стола я ухожу последней. Наш тренер постоянно недоумевает, как можно столько есть, но взвешивание я всегда прохожу и даже в минус ухожу. Проблем с этим нет. Только насмешки моих подруг", — сказала Щербань в эфире «Матч ТВ».