Единственный в мире тропический белый медведь умер в Сингапуре

В Сингапурском зоопарке умер знаменитый медведь Инука — единственный белый медведь, рожденный в тропиках. Об этом говорится на странице зоосада в Facebook.

«С тяжелым сердцем сегодня утром мы прощаемся с нашим любимым последним белым медведем Инукой. Несмотря на все усилия нашей команды по уходу, состояние Инуки ухудшилось, и трудное, но необходимое решение не выводить его из нарокоза сделано на гуманных основаниях», — сказано в сообщении.

Медведь родился в зоопарке 27 лет назад и пережил своих коллег в дикой природе уже более чем на десять лет. Сейчас он весит 505 килограммов, а его длина от носа до хвоста составляет 2,5 метра. Недавние медосмотры показали, что Инука страдал от артрита, ушной инфекции и зубных болей. Кроме того, ослабление конечностей мешало способности животного ходить.

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