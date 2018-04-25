Ещё
Единственный в мире тропический белый медведь умер в Сингапуре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Единственный в мире тропический белый медведь умер в Сингапуре 

Мир24 43 минуты назад
В Сингапурском зоопарке умер знаменитый медведь Инука — единственный белый медведь, рожденный в тропиках. Об этом говорится на странице зоосада в Facebook.
«С тяжелым сердцем сегодня утром мы прощаемся с нашим любимым последним белым медведем Инукой. Несмотря на все усилия нашей команды по уходу, состояние Инуки ухудшилось, и трудное, но необходимое решение не выводить его из нарокоза сделано на гуманных основаниях», — сказано в сообщении.
Медведь родился в зоопарке 27 лет назад и пережил своих коллег в дикой природе уже более чем на десять лет. Сейчас он весит 505 килограммов, а его длина от носа до хвоста составляет 2,5 метра. Недавние медосмотры показали, что Инука страдал от артрита, ушной инфекции и зубных болей. Кроме того, ослабление конечностей мешало способности животного ходить.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В мэрии Москвы рассказали о запрете на продажу алкоголя во время ЧМ Фанаты «Ромы» устроили побоище в Ливерпуле Полмиллиона любителей футбола уже получили паспорта болельщиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого14
Липницкая удивила откровенным фото7
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян19
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение