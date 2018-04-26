В Сингапуре скончался последний в мире тропический белый медведь

Единственный в мире тропический белый медведь умер в сингапурском зоопарке. Сотрудники зоопарка простились с уникальным обитателем — медведем Инукой. Его смерть стала утратой не только для Сингапура, но и для всего мира, так как представителей данного вида в природе больше не осталось. Белый тропический медведь Инука появился на свет в зоопарке 27 лет назад, хотя в дикой природе такие медведи жили в среднем на десять лет меньше.

В последнее время состояние здоровья животного ухудшилось. Ветеринары диагностировали у него артрит, ушную инфекцию и зубные боли, медведь не мог передвигаться из-за ослабленных конечностей и своего веса в 505 килограмм.

«В последние недели жизни зверь находился под наркозом, накануне его состояние усугубилось. Специалисты для его блага приняли решение не выводить животное из состояния поддержания на препаратах», — цитирует сообщение сотрудников зоопарка в соцсетях Vistanews.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что чукотский белый медведь катался с детской горки в заброшенном поселке. На Чукотке инспекторы национального парка «Берингия» во время патрулирования обнаружили следы белого медведя на детской горке заброшенного поселения Аван. Зверь забрел в бывшее село в поисках пищи, о чем говорили ямы, вырытые там, где раньше располагались жилища — там белый медведь учуял запах жира. Однако не только еда интересовала дикое животное, так как инспекторы обнаружили, что медведь еще и катался с горки.

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